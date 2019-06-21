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На окраине Брюсселя нашли пакет с взрывчаткой

На окраине Брюсселя нашли пакет с взрывчаткой
01:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Возле Брюсселя у железнодорожного моста найден пакет с взрывчаткой.

Бельгийская полиция задержала одного подозреваемого после того, как на железнодорожной станции Жет в черте Брюсселя был обнаружен пластиковый пакет с небольшим количеством взрывчатки.

Как сообщил бельгийским СМИ представитель прокуратуры, предварительные данные следствия исключают версию теракта. Однако подозреваемый пока остается под стражей и будет допрошен. О его личности не сообщается.

Ранее в четверг недалеко от железнодорожного моста на северо-западе Брюсселя были обнаружены два подозрительных пакета. В одном из них находилось очень небольшое количество взрывчатки (пероксида ацетона).

"Таким количеством взрывчатки невозможно взорвать сколь-нибудь значительную конструкцию", - объяснил представитель прокуратуры. - Этот факт и то, что человек не похож на террориста, заставляют нас исключить террористический контекст".

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Пакеты были найдены во время рутинного обхода местными полицейскими зеленого массива около станции. Взрывчатку обезвредила вызванная спецгруппа. Из-за этого инцидента было на несколько часов прервано железнодорожное сообщение на местных линиях.

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Прокуратура, Брюссель, Полиция, Бельгия, Взрывчатка.
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