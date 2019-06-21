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Канада ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Канада ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
06:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Ратифицирован протокол о членстве Северной Македонии в НАТО.

В четверг, 20 июня, Канада ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, став 18-й страной, которая уже это сделала.

Об этом говорится в заявлении на официальной странице МИД Канады в Twitter.

«Канада с радостью ратифицировала присоединение Северной Македонии в НАТО. Отмечая 70-летие НАТО, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в качестве 30-го члена Альянса в ближайшем будущем», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в США процесс ратификации этого протокола еще продолжается и его завершение ожидается к концу лета. На протяжении этого месяца протокол одобрили ФРГ и Эстония.

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Как известно, протокол о присоединении Северной Македонии в НАТО был подписан странами-членами Альянса 6 февраля 2019 года, после того, как Скопье решило затянувшийся спор с Афинами относительно переименования. Раньше же процесс интеграции Северной Македонии в ЕС и НАТО постоянно блокировался Грецией.

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НАТО, Канада, Северная Македония.
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