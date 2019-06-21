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В Литве два российских шпиона получили тюремные сроки

В Литве два российских шпиона получили тюремные сроки
06:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Два гражданина Литвы сели в тюрьму за шпионаж в пользу РФ.

Окружной суд в литовском городе Шяуляй признал двух граждан Литвы виновными в шпионаже в пользу России и приговорил каждого к четырем годам и девяти месяцам заключения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Имена осужденных не названы. Известно, что один из них 1961 года, другой - 1966 года. Во время обысков у них нашли около шести с половиной тысяч евро. По данным следователей, осужденные могли за деньги передавать информацию организации, которую подозревают в шпионаже. Во время досудебного расследования выяснилось, что организация интересовалась документами литовской военной авиабазы.

Заседание суда проходили в закрытом режиме. Оба осужденных ранее признали свою вину. Их задержали в декабре 2017 года. Тогда спецслужбы Литвы зафиксировали передачу данных иностранной разведке.

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В последние годы в Литве неоднократно фиксировались случаи шпионажа в пользу России. В апреле 2019 года суд Литве приговорил к семи годам тюрьмы жителя Клайпеды за шпионаж в пользу России. По данным прокуратуры, гражданин Литвы Роман Шешель собирал информацию о военных и другие стратегические объекты страны. Свою вину он не признал.

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Россия, Суд, РФ, Литва, Тюрьма, Шпион.
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