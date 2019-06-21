MH17: Лидеры ЕС опять призвали РФ к сотрудничеству со следствием

Новости мира: Лидеры ЕС призвали Россию взаимодействовать со следственной группой по делу MH17.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза призывают Российскую Федерацию полностью взаимодействовать с Совместной следственной группой, которая занимается расследованием дела о сбитии самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета в рамках саммита лидеров государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходит в Брюсселе 20-21 июня.

"17 июля исполнится пять лет со времени сбития самолете рейса MH17, унесшего жизни 298 человек. Европейский Совет вновь повторяет свою полную поддержку всем усилиям с целью установления правды, справедливости и ответственности для пострадавших и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН", - заявляют лидеры ЕС.

В этом контексте Европейский Совет приветствует объявление Совместной Следственной группы от 19 июня 2019 года, что в Нидерландах против четырех человек будут начаты уголовные преследования.

При этом лидеры ЕС призывают Россию "полностью взаимодействовать с текущим расследованием и выражают свое полное доверие независимости и профессионализму правовых процедур, которые придется осуществить в будущем".