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Путин о MH17: Где абсолютные доказательства того, что ополченцы стреляли

Путин о MH17: Где абсолютные доказательства того, что ополченцы стреляли
17:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Российский президент заявляет, что нет никаких доказательств атаки России на самолет рейса МН17.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет никаких доказательств атаки России на самолет рейса МН17, сбитого подконтрольными РФ боевиками в небе над оккупированной частью Донецкой области летом 2014 года.

Как передаёт корреспондент  в РФ, об этом он сказал в ходе подхода к журналистам после «прямой линии» с россиянами, отвечая на вопрос, не пришло ли время России признать атаку на МН17.

«Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, там нет никаких доказательств, и все что было представлено - ни о чем не говорит», - сказал Путин.

По его словам, РФ обнародовала свою версию катастрофы малайзийского «Боинга», но международная следственная группа не приняла ее во внимание.

«У нас есть своя версия: мы ее предоставили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. Пока не будет реального диалога, мы не найдём правильного ответа на те вопросы, которые остаются открытыми, связанные с трагедией самолета и гибели людей», - добавил президент РФ.

Путин заявил, что Россия скорбит и считает «что подобные акции недопустимы».

«Надо вернуться к тому, кто разрешил полёты над зоной боевых действий. Россия, что ли? Нет. А истребители где были? Где абсолютные доказательства того, что ополченцы стреляли либо кто-то другой», - сказал Путин.

Он считает, что в этой истории «много вопросов, и на них не отвечают, а назначили виновных и все».

«Нас такой подход к расследованию не устраивает», - сказал Путин.

Главный прокурор об МН17: Россия могла сообщить, что именно произошло

Как сообщалось, сегодня, 19 июня, главный прокурор Нидерландов, председатель Международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского ”Боинга” в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым ”министром обороны ДНР”, российский генерал Сергей Дубинский (позывной ”Хмурый”), который руководил ”разведкой ДНР”, Олег Пулатов (позывной ”Гюрза”), который в 2014 году был ”председателем 2-го отдела ГРУ ДНР”, а также Леонид Харченко (позывной ”Крот”), который был главарем ”разведывательного батальона” боевиков.

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РФ, Донбасс, Владимир Путин, MH17, МН17.
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