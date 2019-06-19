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Суд над подозреваемыми в катастрофе MH17 начнется в марте 2020 года

Суд над подозреваемыми в катастрофе MH17 начнется в марте 2020 года
15:17 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Стала известной дата начала суда над четырьмя подозреваемыми в катастрофе малайзийского "Boeing" в небе над Донбассом.

В марте 2020 года может начаться суд над четырьмя подозреваемыми в катастрофе MH17, имена которых были обнародованы 19 июня международной следственной группой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду сообщили родственники погибших в катастрофе MH17, которые утром встретились с представителями международной Совместной следственной группы, проводит расследование трагедии.

По сообщению нидерландского вещатель NOS, международные следственные встретились с родными жертв, чтобы представить им результаты расследования до того, как о них будет сообщено публично.

После встречи была обнародована информация о том, что суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года. Им будет предъявлено обвинение в убийстве.

Группа Bellingcat назвала имена тех, кто может быть причастным к трагедии МН17

19 июня международная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

В среду утром команда расследователей "Bellingcat" опубликовала новый доклад с именами боевиков, оказались фигурантами прослушиваний СБУ и были причастны к сбивания самолета рейса MH17. Четверо имени, которых в сбивании подозревает международное следствие, присутствуют и в списке "Bellingcat".

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Malaysia Airlines" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

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Авиакатастрофа, Суд, Боинг, Рейс MH17.
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