Новости Украины: Россия знает о применении зенитно-ракетного комплекса ”БУК” при сбитии малазийского самолета, но молчит об этом.

В Нидерландах заявляют, что доказательства того, что Россия знает о применении российского зенитно-ракетного комплекса ”БУК” из 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ при сбитии малазийского самолета рейса MH17, но молчит об этом.

Об этом на пресс-конференции в Ньювейгене (Нидерланды) сообщил главный прокурор Нидерландов, председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке, которая занимается расследованием трагедии.

”Мы теперь имеем информацию, есть доказательства, что Российская Федерация причастна к этой трагедии и этому преступлению так или иначе”, - сказал Вестербеке.

По его словам, после 17 июля 2014 года Россия могла сообщить, что именно произошло. ”Поскольку она знает. Я убежден, она знает, что произошло, потому что зенитная установка ”БУК” из 53-й бригады (зенитная-ракетная бригада вооруженных сил РФ, дислоцирующаяся в Курске - ред.) была применена, и она знает это, и не предоставила нам эту информацию. Я бы не назвал это сотрудничеством”, - подчеркнул Вестербеке.

Также он заявил, что ЗРК ”БУК” был доставлен на оккупированную часть Донбасса из России после 11 июля 2014 года. ”Мы хотим знать, кто был причастен к процессу принятия решения в Российской Федерации”, - сказал Вестербеке.

Как отметил главный прокурор, судебный процесс по наказанию виновных может длиться как минимум год. ”Может быть длиннее, может, даже короче, но я ожидаю, что он будет короче”, - сказал Вестербеке.

В свою очередь, председатель центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паульсен сообщил, что уже удалось пообщаться с около 300 свидетелями.

При этом существует возможность предоставления защиты свидетелям с помощью соответствующей программы. ”Мы имеем все надлежащие механизмы для них... Программа по защите свидетелей возможна”, - сказал Паульсен.

По его словам, по мнению следствия, все еще возможно идентифицировать подозреваемых и получить больше доказательств в рамках дальнейшего расследования.

Напомним, наказание виновных в крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году неотвратимо, уверен лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.