Расследование MH17: следствие опубликовало имена первых подозреваемых

Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Следователи назвали имена подозреваемых родственникам погибших в катастрофе, а в 14:00 в Гааге состоится пресс-конференция, на которой официально объявят результаты расследования.
Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия:
Прокуратура Нидерландов выдаст международные ордера на арест и объявит в розыск четырех подозреваемых в сбивании малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Об этом было объявлено в среду во время презентации результатов расследования катастрофы, которое проводит международная Совместная следственная группа (JIT).
"Сегодня мы выдадим международные ордера на арест четырех человек, которым будет предъявлено обвинение. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск. В связи с этим мы публикуем их полные имена и показываем их фото. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко", - сообщил Фред Вестербеке из прокуратуры Нидерландов.
Напомним, ранее инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственны за крушение "Боинга 777" Малазийский авиалиний (рейса MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.