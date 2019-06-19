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Расследование MH17: следствие опубликовало имена первых подозреваемых

Расследование MH17: следствие опубликовало имена первых подозреваемых
14:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Следователи назвали имена и объявили в международный розыск первых четырех подозреваемых в катастрофе MH17.

Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Следователи назвали имена подозреваемых родственникам погибших в катастрофе, а в 14:00 в Гааге состоится пресс-конференция, на которой официально объявят результаты расследования.

Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия:

  • Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") - глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Его считают организатором боевого применения установки.
  • Игорь Гиркин (позывной "Стрелок") - министр обороны "ДНР". Утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках "Бука" из России.
  • Олег Пулатов (позывной "Гюрза") - подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. Причастен к перевозке "Бука" и организации охраны района падения обломков сбитого самолета. Считается, что он был возле установки в момент пуска.
  • Леонид Харченко (позывной "Крот") - гражданин Украины, командир "разведывательного батальона во "2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки" Бук "в районе места пуска южнее Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшую эвакуацию "Бука" в Россию.

Прокуратура Нидерландов выдаст международные ордера на арест и объявит в розыск четырех подозреваемых в сбивании малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом было объявлено в среду во время презентации результатов расследования катастрофы, которое проводит международная Совместная следственная группа (JIT).

"Сегодня мы выдадим международные ордера на арест четырех человек, которым будет предъявлено обвинение. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск. В связи с этим мы публикуем их полные имена и показываем их фото. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко", - сообщил Фред Вестербеке из прокуратуры Нидерландов.

Напомним, ранее инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственны за крушение "Боинга 777" Малазийский авиалиний (рейса MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.

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Донбасс, МН17, Катастрофа MH17, Международная следственная группа, JIT.
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