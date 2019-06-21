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Грузинская оппозиция не намерена прекращать акцию протеста

Грузинская оппозиция не намерена прекращать акцию протеста
08:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Оппозиция собирается в пятницу продолжить акции протеста в Тбилиси.

Оппозиция планирует снова собраться на проспекте Руставели в Тбилиси в 19:00 в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы снова соберемся на проспекте Руставели в 19:00. Нам с людьми нужно будет согласовать план действий", - заявил лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

"То, что сегодня сделало правительство, является абсолютно незаконным актом, направленным против народа. В семь часов мы собираемся на проспекте Руставели, где ознакомим общественность с нашим планом дальнейших действий. Сейчас важно выяснить, кто задержан, кто находится в больнице и в каком состоянии", - добавил Вашадзе.

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Георгий Вашадзе находился вместе с другими лидерами оппозиции у первого корпуса Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе. Сделав несколько заявлений о незаконности действий властей и намерении продолжить протест, рано утром в пятницу они покинули территорию.

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Россия, Грузия, Протесты, Тбилиси.
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