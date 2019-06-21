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Протесты в Грузии: В ЕС и США призывают к сдержанности

Протесты в Грузии: В ЕС и США призывают к сдержанности
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ЕС и США призывают стороны противостояния в Грузии сохранять спокойствие.

США и Евросоюз внимательно следят за событиями, которые происходят возле парламента Грузии в Тбилиси, и призывают все стороны проявить сдержанность.

Об этом говорится в совместном заявлении делегации ЕС в стране и американского посольства в Тбилиси в Facebook.

"Мы очень внимательно следим за событиями в грузинском парламенте в Тбилиси в этот вечер. Мы осознаем боль, которую сегодня ощущают много людей. Мы настойчиво призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и всегда действовать в рамках Конституции", - говорится в сообщении дипведомств.

Как сообщалось, вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.

Грузинская оппозиция не намерена прекращать акцию протеста

Для разгона демонстрантов использовались водяные пушки. По сообщениям СМИ, в результате этого пострадали около ста протестующих, среди них - журналисты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси.

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ЕС, США, Грузия, Протесты, Тбилиси.
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