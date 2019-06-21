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Долг России перед Советом Европы превысил 75 миллионов евро

Долг России перед Советом Европы превысил 75 миллионов евро
13:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Россия задолжала Совету Европы уже около €75 миллионов.

Долг РФ перед бюджетом Совета Европы в настоящее время составляет около 75 млн евро и может вырасти до конца июня до 100 млн.

Об этом заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Войцех Савицкий, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа в Страсбурге.

"Российская Федерации перестала платить в бюджет Совета Европы в 2017 году. Тогда они не заплатили две трети своего взноса. Полностью не заплатили в бюджет СЕ в 2018-м. Таким образом, сумма, не заплаченная в 2017 году, составила 22 млн евро; в 2018-м - это 33 млн. А относительно 2019 года, обязательства каждой страны, и не только России, состоят в том, что необходимо выплатить одну треть годового взноса до конца февраля. Россия не заплатила эту долю - 11 млн", - рассказал о ситуации генсек ПАСЕ.

Таким образом, подытожил он, на сегодняшний день чистый долг России перед Советом Европы составляет 66 млн евро, а до 30 июня страна должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса, который для РФ составляет 22 млн.

"К действующей суммы в 66 млн евро следует добавить еще около 10 млн процентов. Если ситуации с неуплатой продолжаться до конца 2019 года, то долг России составит около 100 млн евро", - отметил Савицкий.

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По его словам, если российская сторона до 1 июля не выполнит свои финансовые обязательства перед СЕ, то в организации будет введен чрезвычайный план, что будет иметь серьезные политические и институциональные последствия.

Если страна-член в течение двух лет не выполняет финансовые обязательства, ситуацию должен рассмотреть Комитет министров Совета Европы, который может лишить Россию репрезентативных прав в организации.

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ПАСЕ, Россия, Совет Европы, Войцех Савицкий.
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