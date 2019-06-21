Военные разведки Украины и НАТО увеличат объемы обмена разведданными

Новости Украины: Разведки Украины и НАТО подписали меморандум по противодействию агрессии РФ.

Представители разведывательных органов стран-членов НАТО и Украины подписали совместный меморандум, предусматривающий активизацию сотрудничества с целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против Украины и ее возможных военных действий в регионах Черного и Балтийского морей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против нашего государства и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией. Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, договоренность достигнута во время официального визита в страны Балтии начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы, который обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

По результатам встреч Бурбы с начальниками военных разведок Литвы, Латвии и Эстонии была договоренность о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией и налажен обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.