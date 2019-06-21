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Протесты в Грузии: Спикер парламента ушел в отставку

Протесты в Грузии: Спикер парламента ушел в отставку
14:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с беспорядками в Тбилиси ушел в отставку.

На политсовете правящей партии "Грузинская мечта" под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили было принято решение об отставке с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.

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Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию.

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Грузия, Протесты, Ираклия Кобахидзе.
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