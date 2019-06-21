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НАТО в этом году может добавить космос в список мест ведения войны

НАТО в этом году может добавить космос в список мест ведения войны
15:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: Альнс в ответ на заявления Трампа уже на саммите в Лондоне может признать космос средой ведения войны.

НАТО хочет в этом году признать космос средой ведения войны, сказали четыре высокопоставленных дипломата, частично - чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что Альянс является современным и адаптируется к новым угрозам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение должны принять на саммите лидеров стран-членов НАТО 3-4 декабря в Лондоне. Оно формально признает, что бои могут вестись не только на суше, в воздухе, на море и в компьютерных сетях, но и в космосе.

"Есть договоренность, что мы должны сделать космос средой ведения войны, а саммит в Лондоне - лучшее место, чтобы сделать это официально", - сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО, привлеченный к обсуждению, хотя и заверил, что работа по разработке технической политики продолжается.

Дипломаты НАТО отрицают, что Альянс будет находиться в космосе, но после объявления, что он является полем ведения войны, начнется дискуссия о том, следует ли НАТО при необходимости использовать космическое оружие, которое может сбить вражеские ракеты и воздушную оборону или уничтожить спутники.

Решение об объявлении космоса новой оперативной сферой обороны может помочь убедить Трампа в том, что Организация Североатлантического договора может быть полезным союзником в сдерживании роста Китая как соперника и военной силы.

Хотя страны НАТО сегодня владеют 65% спутников в космосе, Китай готовит целые созвездия коммерческих спутников, которые могут предлагать услуги от высокоскоростного интернета для самолетов до отслеживания ракет и вооруженных сил на земле.

Китай разрабатывает оружие, которое он может использовать на орбите, и стал первой страной, высадившейся на обратной стороне Луны в прошлом году.

Разведка США назвала главные угрозы в космосе

Россия, некогда стратегический партнер НАТО, также является важным игроком в космосе и одной из немногих стран, способных запустить спутники на орбиту.

"Вы можете вести войну исключительно в космосе, но тот, кто контролирует космос, также контролирует то, что происходит на суше, на море и в воздухе", - сказал Джейми Шей, бывший чиновник НАТО. "Если вы не управляете космосом, вы не управляете другими полями".

Второй дипломат сказал, что, хотя решение является весомым и будет иметь реальные последствия, оно, вероятно, будет "подарком Трампу", который критикует недостаточные расходы союзников на оборону.

Франция хочет получить больше гарантий того, как ее космические активы будут использованы в случае кризиса. В других средах ведения войны национальные активы, принадлежащие союзникам НАТО, во время конфликта подчиняются высшему командующему союзников.

Наиболее чувствительным вопросом является то, будет ли атака на спутник считаться нападением на Альянс и будет ли это требовать применения статьи 5 о коллективной обороне НАТО.

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НАТО, Космос, Война, Космические войска.
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