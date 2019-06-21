Европу с понедельника прогреют аномальные +40 градусов

Новости мира: В Европе на следующей неделе ожидают сильную жару, власти предупреждают граждан.

На существенной части континентальной Европы на следующей неделе ожидается сильная жара, которая, возможно, побьет предыдущие рекорды, сообщает газета The Guardian.

Температура в городах Европы, по данным метеорологической службы AccuWeather, превысит 32 градуса по Цельсию, в некоторых местах достигнет 40 градусов. Жара придет в Париж, Мадрид, Берлин, Брюссель и Франкфурт, а позднее сместится в Бухарест, Вену, Будапешт, Белград и Софию.

Во Франции в большинстве регионов с понедельника ожидается температура от 35 до 40 градусов по Цельсию. В ночное время она вряд ли будет опускаться ниже 20 градусов. Министр здравоохранения Франции Аньез Бюзен призвала быть готовыми к жаре больницы и дома престарелых.

В Германии температура воздуха местами может достигнуть 40 градусов по Цельсию, и, возможно, превысит прежний рекорд в 40,3 градуса, установленный в 2015 году в Баварии.

Метеорологи ожидают, что в целом температура воздуха в июле и августе в Европе окажется выше нормы.

Эксперты сообщают, что высокая температура воздуха может привести к проблемам со сном и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они напоминают, что сильнее всего жара сказывается на детях и пожилых людях, поэтому им следует ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы дня.