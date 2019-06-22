В Грузии лидеров оппозиции вызвали на допрос

Новости мира: МВД Грузии решило допросить лидеров оппозиционных партий.

Министерство внутренних дел Грузии вызвало лидеров оппозиционных партий на допрос по поводу протестов в Тбилиси.

Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на заявление местного чиновника.

«МВД продолжает расследование по факту организации группового насилия, его организации или участия в нем по статье 225 УК Грузии. Осуществляются следственные и процессуальные действия. На допрос вызваны Ираклий Окруашвили, а также будут вызваны Никанор Мелия и Георгий Угулава», - заявил глава департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Напоминаем, 20 июня к зданию парламента Грузии вышло более пяти тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы Госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, что приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента.