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Суббота, 22.06.2019

Российский Су-24 пролетел возле испанского авианосца над Балтикой (Видео)

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанского авианосца Juan Сarlos I, выполнял маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем. Об этом сообщает испанская газета La Razón, информирует УНН. По данным издания, российский самолет пролетел рядом с авианосцем "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте. Судно обнаружили радары испанского авианосца, однако пилот не стал применять никаких мер, так как маневры, выполняемые пилотом, не считались опасными, отмечает газета. Кроме прочего, издание показало видеокадры, на которых запечатлены бомбардировщик и авианосец.  Ежегодные учения НАТО BALTOPS-2019 проходили в Балтийском море с 1 по 16 июня. В них приняли участие 18 государств альянса и стран-партнеров.
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Испания, РФ, Балтийское море, Военные учение.
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