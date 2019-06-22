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Крики женщины: соседи вызвали полицию к дому кандидата в премьеры Британии

Крики женщины: соседи вызвали полицию к дому кандидата в премьеры Британии
13:00 Сегодня Телеграф

Новости мира: Соседи Бориса Джонсона опасались за благополучие девушки, с которой ссорился будущий премьер Великобритании.

Британскую полицию вызвали в дом Бориса Джонсона, который может следующим премьер-министром, после того, как соседи услышали громкую ссору между ним и его девушкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полицейских вызвали утром в пятницу по адресу в южном Лондоне, где Джонсон живет со своей подругой, Керри Симондс. Джонсон до сих пор разводится со своей второй женой.

"Абонент был обеспокоен благополучием соседки", - сказала в сообщении полиция в пятницу вечером. "Полиция поговорила с жильцами дома, которые были в безопасности и порядке".

"Не было никаких преступлений или проблем, явных для офицеров, и не было причин для действий полиции", - говорится в заявлении.

Представитель Джонсона отказался от повторных запросов на комментарии.

Осталось всего 2 кандидата на пост премьера Великобритании

Газета The Guardian, которая первая сообщила об этой истории, сказала, что неизвестный сосед услышал, как женщина кричит, а потом "грохот и стук". Симондс было слышно, когда она говорила Джонсону "прочь от меня" и "убирайся из моей квартиры".

Сосед Джонсона сказал газете, что записал ссору из их квартиры из-за опасений за Симондс. The Guardian говорит, что ознакомился с записью, и Джонсон на ней отказывается покинуть квартиру и используя брань говорит Симондс, чтобы отдала ноутбук.

Женщина говорит о том, что Джонсон испортил диван красным вином.

Другой сосед, опрошенный BBC, подтвердил, что слышал, как женщина кричит.

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Великобритания, Полиция, Лондон, Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании.
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