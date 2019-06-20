Осталось всего 2 кандидата на пост премьера Великобритании

Новости мира: В Великобритании завершился предпоследний тур голосования за нового председателя Консервативной партии.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант стали финалистами выборов на должность главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сегодня в Лондоне состоялся пятый и последний раунд голосования депутатов Консервативной партии, задачей которых было отобрать двух кандидатов из десяти.

В пятом раунде голосования, как и во всех предыдущих, победил Джонсон, за которого проголосовали 160 из 312 депутатов-тори. Хант стал вторым, получив поддержку 77 депутатов.

Выбыл из предвыборной гонки министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув - 75 голосов.

Теперь между Джонсоном и Хантом выбирать победителя будут 160 ысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Новый лидер партии будет объявлен в неделю, начинающуюся с 22 июля.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию сотрудничать со следствием после того, как были названы четверо подозреваемых в катастрофе самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний, и заявил о поддержке следственного процесса и работы Совместной следственной группы (JIT).