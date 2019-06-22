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В Женеве в понедельник стартует сессия Совета ООН по правам человека

В Женеве в понедельник стартует сессия Совета ООН по правам человека
22:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: В Женеве 24 июня стартует очередная сессия Совета ООН по правам человека.

В Женеве в понедельник, 24 июня, стартует очередная сессия Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Центр новостей ООН, участники мероприятия, среди прочего, обсудят ситуацию с правами человека в Беларуси, Грузии и в Украине, доклады об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, о борьбе с коррупцией, о ранних браках и слежке в век цифровых технологий – в целом около 60-ти тематических докладов, а также доклады о ситуации в отдельных странах.

В частности, на 10 июня запланирован устный обновленный доклад верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и диалог на эту тему, а на 11 июля - аналогичное заседание по Грузии.

В повестку дня также включены вопросы борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом, предотвращения геноцида, защиты прав коренных народов, борьбы с торговлей женщинами и детьми, предотвращения ранних браков, защиты внутренне перемещенных лиц, борьбы с коррупцией и многие другие актуальные проблемы в сфере прав человека.

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41-я сессия Совета по правам человека продлится до 12 июля.

Совет ООН по правам человека был создан вместо одноименной Комиссии по результатам Саммита ООН в 2005 году. Это орган Генеральной ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трех раз в год. В составе Совета по правам человека — 47 государств.

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ООН, Женева, Права человека.
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