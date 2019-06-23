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В Чехии могут пройти многотысячные антиправительственные протесты

В Чехии могут пройти многотысячные антиправительственные протесты
03:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Чехии пройдут протесты с призывом к премьер-министру страны Андрею Бабишу оставить свой пост.

Сотни тысяч чехов соберутся в Праге 23 июня с призывом к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу уйти в отставку.

Об этом сообщает АР.

«Ожидается, что на воскресном митинге в Праге сотни тысяч людей призовут миллиардера-популиста (премьер-министра Чехии Андрея Бабиша - ред.) к отставке.

Как отмечает издание, в Праге не было ничего подобного после протестов 1989 года, свергнувших коммунистический режим в тогдашней Чехословакии.

Около 400 тысяч чехов подписали петицию с требованием отставки премьер-министра из-за подозрений в мошенничестве с субсидиями ЕС.

В Чехии тысячи людей протестовали против правительства

Бабиш отвергает их требования и говорит, что Чехия процветает: «В Чешской Республике все хорошо. Мы лучшие в регионе и во всей Европе. Если вы хотите инвестировать, это лучшее место», - заявил недавно премьер.

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Правительство, Митинг, Чехия, Протесты, Прага, Андрей Бабиш.
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