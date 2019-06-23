В МИД Грузии сообщили, что события в столице никакой угрозы туристам не создали

Новости мира: МИД Грузии: протесты в Тбилиси никакой угрозы туристам не создали, в том числе и российским.

В министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что последние события в центре Тбилиси, где проходят акции протеста, никакой угрозы иностранным туристам, в том числе российским, не создали.

"На фоне проходящих в Тбилиси в последние дни акций протеста, соответствующие государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают защиту общественного порядка и безопасности в стране. Для гостей грузинской столицы, зарубежных журналистов и туристов, включая из Российской Федерации, никакой угрозы не возникло", - говорится в распространенном в ночь на воскресенье комментарии департамента информации и прессы МИД Грузии.

При этом попытку нападения на съемочную группу российского телеканала "Россия 24" в МИД назвали отдельным небольшим инцидентом, по которому, как заявляют в ведомстве, начато расследование.

В МИД отмечают, что ведомство проинформировало международное сообщество, включая ОБСЕ, о сделанных государством шагах с целью обеспечения безопасной среды.

Ранее в МВД Грузии заявили, что начато расследование в связи с нападением в Тбилиси неизвестных на съемочную группу российского телеканала "Россия 24".

Как сообщили журналистам в субботу в ведомстве, расследование ведется по фактам оказания препятствий в журналистской деятельности и насилия.

О других деталях инцидента в МВД не сообщили.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный напал на российских журналистов в момент, когда они брали интервью у владельца одного из туристических агентств.