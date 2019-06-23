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Согласно опросу, партия премьера Греции отстает от оппозиции на 9%

Согласно опросу, партия премьера Греции отстает от оппозиции на 9%
13:03 Сегодня Телеграф

Новости мира: Согласно результатам опроса за 2 недели до досрочных выборов в Греции консервативная партия "Новая демократия" опережает правящую партию "СИРАЗА" на 9%.

Консервативная греческая партия "Новая демократия" опережает правящую левую партию "СИРИЗА" на 9% за две недели до досрочных выборов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам опроса еженедельной газеты To Vima, партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса может набрать 38,5% голосов, а "СИРИЗА" премьера Алексиса Ципраса - 29,5%.

Партия Мицотакиса победила "СИРИЗУ" на выборах в Европарламент с преимуществом в 10%, что побудило премьер-министра назначить досрочные выборы. Четырехлетний срок полномочий Ципраса должен был закончиться в сентябре.

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Согласно данным опроса, третье место занимает политическое объединение "Движение за перемены", созданное социалистической партией PASOK и Движением демократических социалистов бывшего премьер-министра Георгия Папандреу.

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Все по теме:

Опрос, Партии, Досрочные выборы, Новая демократия, Парламент Греции, Сираза, Кто лидирует.
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