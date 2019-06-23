Протесты в Тбилиси: стало известно о состоянии пострадавших

Новости мира: Министерство здравоохранения Грузии сообщило, что 28 человек еще находятся в клиниках Тбилиси, двое из пострадавших - в стабильно тяжелом состоянии.

В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня. Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня. Состояние двоих остается стабильно тяжелым. Среди пациентов — два полицейских и три журналиста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе событий 20-21 июня всего пострадали 250 человек. У многих из них отмечались повреждения в области головы. Ранения, в основном, были нанесены резиновыми пулями, которые полиция применила против демонстрантов.

Как сообщалось, в столице Грузии Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Многих граждан Грузии возмутило это, потому что перед приездом в Тбилиси Гаврилов подтвердил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии. 20 июня протесты переросли в столкновения протестующих с полицией. По данным СМИ, 240 человек, в том числе 30 журналистов, пострадали во время акции.