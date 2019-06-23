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Протесты в Тбилиси: стало известно о состоянии пострадавших

Протесты в Тбилиси: стало известно о состоянии пострадавших
14:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Министерство здравоохранения Грузии сообщило, что 28 человек еще находятся в клиниках Тбилиси, двое из пострадавших - в стабильно тяжелом состоянии.

В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня. Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня. Состояние двоих остается стабильно тяжелым. Среди пациентов — два полицейских и три журналиста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе событий 20-21 июня всего пострадали 250 человек. У многих из них отмечались повреждения в области головы. Ранения, в основном, были нанесены резиновыми пулями, которые полиция применила против демонстрантов.

Как сообщалось, в столице Грузии Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

В МИД Грузии сообщили, что события в столице никакой угрозы туристам не создали

Многих граждан Грузии возмутило это, потому что перед приездом в Тбилиси Гаврилов подтвердил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии. 20 июня протесты переросли в столкновения протестующих с полицией. По данным СМИ, 240 человек, в том числе 30 журналистов, пострадали во время акции.

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Пострадавшие, Состояние здоровья, Клиники, Протесты в Тбилиси, Минздрав Грузии.
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