Крупнейший угольный рудник Германии штурмовали экологические активисты

Новости мира: Вблизи немецкого города Аахен возле карьера Гарцвайлер произошли столкновения между экологическими активистами и полицией, протестовавших против использования бурого угля.

После длительных столкновений между экологическими активистами и полицейскими, немецким правоохранителям удалось вытеснить протестующих за пределы угольного карьера Гарцвайлер. Об этом сообщает DW.

"Отрядам полиции удалось вытеснить из угольного карьера Гарцвайлер экологических активистов, протестовавших против использования бурого угля в энергетике ФРГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно представители активистов уверяют, что некоторые из протестующих до сих пор находятся в труднодоступных местах карьера Гарцвайлер, расположенного вблизи города Аахен.

Накануне во время протестов экологических активистов дошло до столкновений между демонстрантами и полицией. Некоторые из активистов сумели попасть на территорию карьера Гарцвайлер. Представители митингующих сообщили о многих раненых в их рядах в результате столкновений с полицией. Некоторым из пострадавших активистов понадобилось стационарное лечение.

Как сообщалось, десятки тысяч участников вышли на улицы немецкого города Аахен в пятницу, 21 июня, в поддержку акции по борьбе с изменениями климата и за скорейшее прекращение добычи угля. Для участия в акции в город приехали граждане 17 стран, среди которых Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Польша, Чехия, Австралия, Индия и Филиппины.

Местом проведения демонстрации стал именно Аахен, поскольку рядом с ним расположены угольные карьеры Гарцвайлер и Гамбах. Кроме того, в нескольких километрах от него находится бельгийская атомная электростанция "Тианж".