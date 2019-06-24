В Молдове могут запретить Демократическую партию (Видео)

Новости мира: Правившую до недавнего времени Демократическую партию Молдовы из-за обвинений в противозаконных деяниях могут запретить.

Правившую до недавнего времени Демократическую партию Молдовы обвиняют в противозаконных деяниях. О возможности запрета Демпартии в эфире одного из молдовских телеканалов сказал политолог Виктор Чобану.

"Система временно обезглавлена. Многие сейчас говорят о возможности реванша, но курица без головы бегает еще каких-то пять минут, однако финал очевиден. Поэтому я не думаю, что можно говорить о каком-либо реванше. Я бы даже саму Демпартию запретил за такие деяния", - отметил Чобану.

По его словам, попытки Дмитрия Дьякова (почетного председателя Демпартии) оправдаться тем, что эта политсила стояла в стороне, кажутся необоснованными.

Политолог подчеркнул, что Демпартия далеко заступила за рамки закона.

Как сообщалось, Демократическая партия Молдовы попыталась при помощи конституционного суда сохранить власть, что привело к политическому кризису. После передачи власти новой парламентской коалиции Демпартию стали обвинять в попытке узурпации государственной власти.