Адская жара: во Франции прогнозируют аномальную погоду

Новости мира: Во Франции специалисты госметеослужбы прогнозируют аномальное повышение температуры и уже готовятся к капризам погоды.

Температура 40+ и абсолютная жара по всей территории Франции. Такие неблагоприятные прогнозы дали синоптики на текущую неделю. Об этом сообщает УНН.

Так, после сообщения специалистов о надвигающей аномальной жаре, власти страны начали подготовку. В соответствующих службах принимают меры, чтобы своевременно предоставить помощь людям в такую нелегкую погоду.

В частности, в Париже продлили время работы бассейнов, а в административных учреждения были установлены дополнительные кондиционеры.

По прогнозам синоптиков, середина недели станет пиком для температурного "взрыва". После этого жара будет постепенно спадать.

Ранее сообщалось, что в Киеве 22-23 июня было зафиксировано три температурных рекорда. В субботу согласно наблюдениям метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского воздух нагрелся до 34 градусов, что на 0,6 градусов превышает показатель этого же периода в 1891 году.

Поднялась и средняя температура воздуха - на 0,7 градусов по сравнению с 1943 годом. А минимальная температура 23 июня побила рекорд 43-летней давности, составив 22,3 градуса, что почти на полтора градуса выше ранее зафиксированного максимума.