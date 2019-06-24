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Адская жара: во Франции прогнозируют аномальную погоду

Адская жара: во Франции прогнозируют аномальную погоду
14:20 Сегодня Телеграф Фото: telegraf.com.ua

Новости мира: Во Франции специалисты госметеослужбы прогнозируют аномальное повышение температуры и уже готовятся к капризам погоды.

Температура 40+ и абсолютная жара по всей территории Франции. Такие неблагоприятные прогнозы дали синоптики на текущую неделю. Об этом сообщает УНН.

Так, после сообщения специалистов о надвигающей аномальной жаре, власти страны начали подготовку. В соответствующих службах принимают меры, чтобы своевременно предоставить помощь людям в такую нелегкую погоду.

В частности, в Париже продлили время работы бассейнов, а в административных учреждения были установлены дополнительные кондиционеры.

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По прогнозам синоптиков, середина недели станет пиком для температурного "взрыва". После этого жара будет постепенно спадать.

Ранее сообщалось, что в Киеве 22-23 июня было зафиксировано три температурных рекорда. В субботу согласно наблюдениям метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского воздух нагрелся до 34 градусов, что на 0,6 градусов превышает показатель этого же периода в 1891 году.

Поднялась и средняя температура воздуха - на 0,7 градусов по сравнению с 1943 годом. А минимальная температура 23 июня побила рекорд 43-летней давности, составив 22,3 градуса, что почти на полтора градуса выше ранее зафиксированного максимума.

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Рекорд, Франция, Погода, Жара, Температура, Синоптик.
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