Скачать
Понедельник, 24.06.2019
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World

В Германии столкнулись военные истребители

В Германии столкнулись военные истребители
16:54 Сегодня Телеграф telegraf.com.ua

Новости мира: В Германии над озером произошло столкновение двух истребителей, пилоты которых успели катапультироваться.

Крушение двух военных самолетов произошло сегодня, 24 июня, после двух часов дня. О происшествии сообщается в германских СМИ. Также видео крушений появилось в соцсети.

Столкновение двух бундесверов "Eurofighters" случилось в Мекленбург-Передняя Померания. Данные подтверждают и в министерстве внутренних дел в Шверине.

"Один из двух самолетов врезался в лес, по словам представителя министерства возле деревни Джебель (Мекленбургский Озерный край). Другой разбился к югу от деревенской хижины Носсентинер на опушке леса", - сообщают местная пресса.

В Германии из-за взрыва бомбы времен Второй мировой появился кратер посреди поля

Пока о жертвах ничего не известно. Свидетели происшествия тем временем утверждают, что увидели катапультирование одного из пилотов. Известно также, что нажать кнопку катапульты успел и пилот второго самолета.

В результате спасательной операции, которую немедленно развернули спецслужбы, один из пилотов был найден. Второго пока ищут.

 

Министр внутренних дел Лоренц Кафье уже направился на место крушение истребителей, сказали представители ведомства. Сообщается также, что летательные средства принадлежали эскадрилье ВВС 73 "Штейнхофф". Перед вылетами они не были наполнены боевыми припасами, утверждают в немецком издании со ссылкой на местные власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Истребители, Жертвы, Пилоты, Столкновение самолетов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
03 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
04 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто &quot;за&quot;, а кто &quot;против&quot;
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"
У Зеленского рассказали, что удалось достичь за первый месяц работы (Видео)
Месяц работы Зеленского: все достижения в видео
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.06 - 23.06)
Что мы искали на прошлой неделе в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь