В Германии столкнулись военные истребители

Новости мира: В Германии над озером произошло столкновение двух истребителей, пилоты которых успели катапультироваться.

Крушение двух военных самолетов произошло сегодня, 24 июня, после двух часов дня. О происшествии сообщается в германских СМИ. Также видео крушений появилось в соцсети.

Столкновение двух бундесверов "Eurofighters" случилось в Мекленбург-Передняя Померания. Данные подтверждают и в министерстве внутренних дел в Шверине.

"Один из двух самолетов врезался в лес, по словам представителя министерства возле деревни Джебель (Мекленбургский Озерный край). Другой разбился к югу от деревенской хижины Носсентинер на опушке леса", - сообщают местная пресса.

Пока о жертвах ничего не известно. Свидетели происшествия тем временем утверждают, что увидели катапультирование одного из пилотов. Известно также, что нажать кнопку катапульты успел и пилот второго самолета.

В результате спасательной операции, которую немедленно развернули спецслужбы, один из пилотов был найден. Второго пока ищут.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) ২৪ জুন, ২০১৯

Министр внутренних дел Лоренц Кафье уже направился на место крушение истребителей, сказали представители ведомства. Сообщается также, что летательные средства принадлежали эскадрилье ВВС 73 "Штейнхофф". Перед вылетами они не были наполнены боевыми припасами, утверждают в немецком издании со ссылкой на местные власти.