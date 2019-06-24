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СМИ: Германия собирается существенно ограничить экспорт стрелкового оружия

СМИ: Германия собирается существенно ограничить экспорт стрелкового оружия
17:50 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: Германия запретит экспорт стрелкового оружия в страны вне НАТО и ЕС.

Немецкое правительство намерено ввести более строгие принципы политики в сфере экспорта вооружений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Ядром соглашения партий является то, что в будущем экспорт стрелкового оружия немецкого производства в третьи страны - то есть страны за пределами НАТО и ЕС - будет полностью запрещен.

Новые принципы экспорта вооружений правительство рассмотрит в среду, 26 июня.

В Германии столкнулись военные истребители

Кроме того, правительство хочет установить более жесткие правила передачи военной техники за рубеж, чтобы оборонительные компании не экспортировали технологии в третьи страны, откуда они позже перепродаются на другие рынки без разрешения.

Например, в принципах впервые упоминается "контроль после отгрузки", который призван контролировать конечное использование экспорта немецкого оружия.

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Германия, Экспорт, ЕС, НАТО, Оружие.
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