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Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ

Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
20:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Премьер Британии считает, что членство России в Совете Европы является одним из немногих способов наказывать ее за нарушения прав человека.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй считает, что членство России в Совете Европы является одним из немногих способов наказывать ее за нарушения прав человека.

Об этом Мэй заявила во время выступления в Палате общин, видеофрагмент которого размещен посольством Украины в Великобритании в микроблоге Twitter.

"Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией", - подчеркнула она.

При этом британский премьер заявила, что в Совете Европы наблюдаются разногласия относительно позиции России в организации.

"Они не платят взносы в Совет Европы, но вопрос заключается в том, что их членство в этой организации является одним из немногих способов для международного сообщества привлечь Россию к ответственности за ее нарушение прав человека", - отметила Мэй.

Украинские дипломаты отметили, что возвращение России в ПАСЕ, к сожалению, не поможет обычным российским гражданам, поскольку президент России Владимир Путин не уважает верховенство права.

"Россия должна уважать европейские ценности и международное право до того, как им позволят вернуться в ПАСЕ, а не наоборот", - заявили украинские дипломаты.

Как сообщалось ранее, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

В МИД отреагировали на возможность возвращения России в ПАСЕ

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно ПАСЕ.

По мнению главы делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева, летняя сессия, которая начинается в Страсбурге, может стать решающей в вопросе возвращения российской делегации.

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ПАСЕ, Великобритания, Россия, Тереза Мэй.
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