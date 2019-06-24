Скачать
Понедельник, 24.06.2019
В партии Порошенко обеспокоены угрозой "разрушения Совета Европы"
В партии Порошенко обеспокоены угрозой "разрушения Совета Европы"
Украинское подразделение получило сертификат сил быстрого реагирования НАТО
Подразделение ВСУ получило сертификат сил быстрого реагирования НАТО
Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов
Европейские игры-2019: названы суммы призовых для украинских спортсменов
Гигантского кальмара засняли в глубинах океана (Видео)
Гигантского кальмара засняли в глубинах океана (Видео)

В МИД отреагировали на возможность возвращения России в ПАСЕ

В МИД отреагировали на возможность возвращения России в ПАСЕ
20:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В МИД уверены, что снятие санкций с России в ПАСЕ не остановит агрессию РФ, а наоборот ослабит ассамблею.

Восстановление в правах делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы не является курсом на прекращение российской агрессии против Украины, однако ослабит ПАСЕ, подорвав прозрачность правил в Совете Европы, подчеркивает спикер МИД Украины Катерина Зеленко.

Об этом написала Зеленко в своем аккаунте в соцсети Твиттер в понедельник вечером.

"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России. И наоборот, это ослабило бы уважаемую организацию, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", - сказано в сообщении. 

В партии Порошенко обеспокоены угрозой "разрушения Совета Европы"

В понедельник в 16.00 ПАСЕ приступила к обсуждению доклад члена ассамблеи Петры де Суттер, по итогам которого рассмотрит резолюцию. Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям де Суттер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Россия, МИД, Катерина Зеленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
03 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
04 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто &quot;за&quot;, а кто &quot;против&quot;
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"
В МИД отреагировали на возможность возвращения России в ПАСЕ
В МИД отреагировали на возможное возвращение РФ в ПАСЕ
Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер: друг звезд проговорился о дате бракосочитания
Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер: друг звезд проговорился о дате бракосочитания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь