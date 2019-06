В МИД отреагировали на возможность возвращения России в ПАСЕ

Восстановление в правах делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы не является курсом на прекращение российской агрессии против Украины, однако ослабит ПАСЕ, подорвав прозрачность правил в Совете Европы, подчеркивает спикер МИД Украины Катерина Зеленко.

Об этом написала Зеленко в своем аккаунте в соцсети Твиттер в понедельник вечером.

"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России. И наоборот, это ослабило бы уважаемую организацию, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", - сказано в сообщении.

Lifting #Russia’s ban in #PACE is obviously not the right policy silver bullet that could #StopRussianAggression. Conversely, it would weaken this reputable organization, subverting the fairness and transparency of rules in @coe #SaveCouncilEurope pic.twitter.com/9AO4J10Uf1

— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 24 июня 2019 г.