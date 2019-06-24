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В партии Порошенко обеспокоены угрозой "разрушения Совета Европы"

В партии Порошенко обеспокоены угрозой "разрушения Совета Европы"
19:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Партия "Европейская солидарность" считает, что сейчас происходит разрушение Совета Европы.

Партия "Европейская солидарность" обеспокоена угрозой "разрушения Совета Европы" в связи с попыткой отмены санкций в отношении РФ и заявляет, что украинская делегация в ПАСЕ осталась без политической поддержки главы государства.

"Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что сегодня, во время заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы возобновились попытки отмены санкций, введенных в делегации Российской Федерации в результате аннексии Крыма и военной агрессии на Востоке Украины", - говорится в распространенном в понедельник пресс-службой партии заявлении.

"Особый цинизм заключается в том, что от России больше не требуют выполнения условий снятия санкций. Требования к РФ состоят в уплате членских взносов, которыми Кремль шантажировал Совет Европы, а также в допуске комиссара СЕ по правам человека на территорию России. С этим предложением выступила госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален. Кроме того, подобной позиции придерживается Германия", - отмечает пресс-служба.

Россия в ПАСЕ: Украина требует отстранения президента Ассамблеии от ведения заседания

Украинская делегация приложила все усилия, чтобы предотвратить сценарий, который развивается сегодня в ПАСЕ. До начала визита, глава украинской делегации Владимир Арьев, а также члены делегации неоднократно обращались к президенту Владимиру Зеленского с целью выработки общей политической позиции перед началом сессии ПАСЕ, указывают в "Евросолидарности".

"Эти обращения не получили должного внимания, вследствие чего украинская делегация осталась без политической поддержки главы государства, чего никогда не случалось при президенте Петра Порошенко. Президент Зеленский делал определенные заявления во время своих недавних визитов во Францию и Германию, однако заявления нужно отстаивать, а не только озвучивать", - заявляют в "Евросолидарности".

"Совет Европы называют совестью континента. Сегодня мы становимся свидетелями разрушения уважаемой институции и выхолащивания совести континента", - говорится в заявлении.

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ПАСЕ, Россия, Санкции, Европейская солидарность.
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