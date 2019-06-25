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Пошли на уступки: в Грузии выборы 2020 пройдут по пропорциональной системе

Пошли на уступки: в Грузии выборы 2020 пройдут по пропорциональной системе
11:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: В 2020 году парламентские выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера.

Парламентские выборы в Грузии 2020 года пройдут по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, сообщает Радио Кавказ.

"Выборы в парламент в 2020 году пройдут по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера. Несмотря на то, что мажоритарная избирательная система принята во многих странах мира, мы приняли решение отказаться от нее и перейти на пропорциональную систему", - заявил Иванишвили на специальном брифинге.

По его словам, властная команда в связи с вызовами, которые стоят перед страной и обществом, решила провести "масштабную реформу избирательного законодательства".

Митинг в Тбилиси с требованием отставки главы МВД Грузии завершен без эксцессов

Переход на пропорциональную систему был одним из требований участников акции протеста, которая уже несколько дней проходит перед зданием парламента в центре Тбилиси. Активисты также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми.

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Все по теме:

Пропорциональная система, Протесты в Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии 2020, Нулевой избирательный барьер.
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