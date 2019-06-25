Женщины в ЕС: кто составит конкуренцию Грибаускайте

Новости мира: В ЕС будут выбирать новых руководителей институтами, среди претендентов на высокие поста есть и женщины.

В Европейском Союзе будут выбирать руководителей, которые в ближайшие пять лет возглавят ключевые ведомства. Примечательно, что среди кандидатов есть женщины. Одна из них - Даля Грибаускайте, которая уходит с поста президента Литвы. Об этом сообщает Reuters.

В гонке на вакантные должности также принимают участие экс-министр по вопросам ЕС во Франции Натали Луазо, чешский комиссар юстиции Вера Журова, глава болгарского Всемирного банка Кристалина Георгиева, министр экономики Испании Надя Кальвино. Фавориткой гонок остается представительница Дании политик Маргрет Вестагер.

Ситуацию с "дефицитом" кадров женского пола прокомментировал экс-президент Комиссии Жан-Клод Юнкер. "Эта ситуация смешная. Все еще слишком мало женщин. Это относится ко всем остальным высшим должностям в ЕС", - сказал он.

Также он добавил, что в ближайшем времени все еще не стоит надеяться слишком радикальных кадровых перемен. Тем более, мало надежд на то, что именно женщина-политик сможет занят пост главы Европейской комиссии.

Вместе с этим президент Франции Эммануэль Макрон и уходящий в отставку председатель Европейского совета Дональд Туск поддержаали инициативу с привлечением в число представителей ЕС коллег-женщин. Они требуют, чтобы пост главы Комиссии и президента Совета возглавили именно они, а не мужчины.