Столтенберг: Россия имеет пять недель на спасение ракетного договора

Новости мира: Генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг утверждает, что РФ имеет не более пяти недель, чтобы сохранить Договор РСМД.

Спасти Договор и уничтожить ракеты средней и малой дальности - на это у России есть чуть больше месяца, сообщает УНИАН со ссылкой на представителей НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что до 2 августа Россия обязана уничтожить ракетные системы SSC-8, которые запрещает указанный документ. Вместе с этим генсек подчеркнул, что в РФ не пытаются выполнить условия договора, и наоборот, развивает свою "ракетную" политику.

"Мы призываем Россию выбрать ответственный путь, но, к сожалению, мы не видели свидетельств, что Россия намерена делать это. На самом деле, она продолжает развивать и размещать новые ракеты", - добавил он.

Если же российская сторона не примет никаких мер относительно спасения Договора, в ОС обещают дать "оборонительный, взвешенный и скоординированный ответ".

Йенс Столтенберг также сказал, что в НАТО не будут размещать ракетные установки в Европе, чтобы не устраивать "гонку вооружений". Но вместе с этим в Альянсе гарантируют эффективность и надежность обороны для сдерживания возможной агрессии со стороны.