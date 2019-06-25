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Столтенберг: Россия имеет пять недель на спасение ракетного договора

Столтенберг: Россия имеет пять недель на спасение ракетного договора
14:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: Генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг утверждает, что РФ имеет не более пяти недель, чтобы сохранить Договор РСМД.

Спасти Договор и уничтожить ракеты средней и малой дальности - на это у России есть чуть больше месяца, сообщает УНИАН со ссылкой на  представителей НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что до 2 августа Россия обязана уничтожить ракетные системы SSC-8, которые запрещает указанный документ. Вместе с этим генсек подчеркнул, что в РФ не пытаются выполнить условия договора, и наоборот, развивает свою "ракетную" политику.

"Мы призываем Россию выбрать ответственный путь, но, к сожалению, мы не видели свидетельств, что Россия намерена делать это. На самом деле, она продолжает развивать и размещать новые ракеты", - добавил он.

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Если же российская сторона не примет никаких мер относительно спасения Договора, в ОС обещают дать "оборонительный, взвешенный и скоординированный ответ".

Йенс Столтенберг также сказал, что в НАТО не будут размещать ракетные установки в Европе, чтобы не устраивать "гонку вооружений". Но вместе с этим в Альянсе гарантируют эффективность и надежность обороны для сдерживания возможной агрессии со стороны.

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Все по теме:

НАТО, Россия, Договор, Йенс Столтенберг, Ракетные установки, ДРСМД.
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