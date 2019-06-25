В ЕС значительный рост разнообразия продуктов каннабиса

Новости мира: Продукты каннабиса ежедневно употребляет каждый сотый житель ЕС.

Новый отчет Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) подчеркивает рост разнообразия продуктов каннабиса и необходимость тщательного мониторинга последствий для здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Создание законных рынков рекреационного каннабиса за пределами ЕС стало движущей новацией для разработки новых продуктов каннабиса, некоторые из которых сейчас появляются на европейском рынке, говорится в докладе.

"Динамический характер существующего рынка каннабиса и диверсификация доступных продуктов приводят к значительным проблемам. Новые и более мощные продукты каннабиса могут иметь серьезные последствия для здоровья пользователей. Таким образом, мониторинг и понимание новых тенденций в продуктах каннабиса, доступных сегодня европейским потребителям, является важным для обсуждения политики и урегулирования", - сказал директор EMCDDA Алексис Гуздил.

По оценкам, около 17,5 млн молодых европейцев (15-34 года) в прошлом году употребляли каннабис (ЕС-28). Примерно 1% взрослых (15-64 лет) в ЕС ежедневно или почти ежедневно употребляли каннабис. В 2017 году около 155 тысяч человек лечились в Европе из-за проблем, связанных с этим, из них около 83 тысяч - впервые.

Многие страны ЕС (например, Германия, Нидерланды, Италия, Дания, Чехия, Британия, Португалия, Испания, Австрия) позволяют назначать медицинский каннабис, а в прошлом году Канада стала второй страной в мире, полностью легализовавшей использование растения.