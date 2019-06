Президент Эстонии считает позорным принятие резолюции ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала ПАСЕ за принятие резолюции, которая открывает путь к возвращению делегации из России. Об этом она написала в Twitter.

"Решение ПАСЕ, принятое прошлой ночью, является маневрированием для возвращения России за стол благодаря процедурным шагам, и оно является позорным для ПАСЕ. Ни одна из причин, по которым Россия была лишена права голоса, не исчезла", - заявила Кальюлайд.

Last night’s decision made by #PACE – manuevering #Russia back behind the table with procedurical moves – is an embarrassment to PACE. None of the reasons Russia was stripped of its voting rights have disappeared. #Crimea #WarInEasternUkraine

— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 25 июня 2019 г.