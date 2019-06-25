В Грузии выбрали Главу парламента

Новости мира: В Грузии определились с тем, кто займет пост Главы парламента, и выбрали Арчила Талаквадзе - представителя правящей партии.

Арчил Талквадзе получил подержку большинства членов парламента - 94 из 150 голосов, что позволило ему занять место главы ведомства. Об этом сообщается на сайте Укринформ.

"Парламент Грузии утвердил кандидатуру Арчила Талаквадзе от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в должности председателя законодательного органа", - говориться в сообщении.

В политику новый глава парламента пришел в 2016 году. Тогда он был избран депутатом. До этого занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии. Также в его биографии - работа в USAID и Народном защитнике Грузии.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси начались протесты из-за инцидента во время проведения заседания Межпарламентской ассамблеи. Тогда депутат Госдумы Сергей Гаврилов вел заседание, заняв кресло спикера грузинского парламента.

Из-за негативных настроений народа в отставку подал бывший глава правительства, что было одно из условий протестующих. Также они требууют и отставки министра внутренних дел.