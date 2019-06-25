Скачать
Вторник, 25.06.2019
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
Климкин: Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг
Климкин: Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг
Шесть украинцев попали в обновленный рейтинг WBO
Шесть украинцев попали в обновленный рейтинг WBO
Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта
Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта

В Польше пояснили, почему России не будет на мероприятиях 1 сентября

В Польше пояснили, почему России не будет на мероприятиях 1 сентября
17:05 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Российскую делегацию не позвали на мероприятия в годовщину начала Второй мировой войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе майских переговоров с польским коллегой Яцеком Чапутовичем поднял вопрос отсутствия приглашения для России на сентябрьские мемориальные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sieci.

Глава МИД Польши заявил, что Россия не получила и не получит приглашения.

"Приглашены государства НАТО, Европейского Союза и Восточного партнерства. Мы хотим отмечать эту дату в нашем, европейском кругу. Также дело в том, что 1 сентября 1939 года Россия не была стороной войны, разве что в контексте пакта Риббентропа-Молотова, который в определенном значении развязал Гитлеру руки. Россия вступила в войну 17 сентября в качестве союзника Гитлера, совершив агрессию против Польши. В январе 2020 года мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц, в этом случае визит российской делегации будет приемлемым", - сказал Чапутович.

Глава польской дипломатии отметил, что для Лавров также жаловался на смещение в Польше памятников, связанных с Красной армией.

Польский депутат назвал технической ошибкой свой голос "за" РФ

"В ответ я сказал, что могилы солдат, кладбище тщательно охраняются и возникла мысль, что, возможно, это нужно четко показать российским журналистам. По символов коммунизма, то мы вправе их устранять. Я заявил о готовности к разговорам с Россией на тему исторических по меньшей мере в рамках комиссии по трудным вопросам, почти не работает. со стороны России, однако, нет достаточного открытие по этому вопросу. Министр Лавров нарушил тоже вопрос нехватки приглашение на сентябрьские торжества к 80-летию начала Второй мировой войны ", - заметил Чапутович.

Министр подчеркнул, что "несмотря на различия мы должны разговаривать". "Некоторые вопросы, возможно, удастся решить", - подчеркнул он.

Напомним, президент Дуда пригласил президента Украины на торжества, связанные с празднованием 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, РФ, Вторая мировая война, Сергей Лавров, Яцек Чапутович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
02 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
03 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
04 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Премьеры Франции и России обсудили Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
Зеленский разочарован решением ПАСЕ
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь