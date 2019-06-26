Стало известно, кто возглавит новое правительство Дании

Новости мира: Самым молодым премьер-министром в истории Дании станет лидер Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен.

Лидер Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен договорилась о формировании правящей коалиции, передает "Дойче Велле".

"С большим удовольствием я могу сообщить, что спустя три недели переговоров у нас есть (в парламенте - прим.ред) большинство, чтобы сформировать новое правительство", - сказала она в среду.

Фредериксен заявила, что ее правительство будет состоять из четырех левоцентристских партий (Социал-демократическая партия, Радикальная Венстре, Социалистическая народная партия, Единый список - прим. ред).

"У этих четырех партий очень разные истории и подходы. Мы не знали, получится ли все, когда начинали переговоры. Но теперь мы достигли цели", - добавила она.

Метте Фредериксен 41 год. Как отмечает "Дойче велле", она станет самым молодым премьером в истории Дании.

В однопалатном парламенте Дании - Фолькетинге - 179 мест, из которых четыре занимают представители Фарерских островов и Гренландии. Он избирается сроком на четыре года. Чтобы получить одно место депутата, партия должна выиграть минимум 2% голосов. По итогам выборов социал-демократы получили 26,2% голосов.

Ранее датские СМИ сообщали, что победившая на парламентских выборах социал-демократическая партия Дании считает необходимым вернуться к проблеме проекта "Северный поток 2" и уточнить позицию Копенгагена по этому вопросу.

Так, представитель МИД Дании Ник Хеккеруп заявил, что министерство должно провести оценку ситуации, и уже на основании ее вынести финальное решение.

Он отметил, что в социал-демократической партии по-прежнему настроены против проекта газопровода. Однако представитель МИД допустил возможность пересмотра этой позиции - в зависимости от результатов работы министерства.

СМИ напоминают, что, когда социал-демократическая партия находилась в оппозиции, в партии призывали правительство не допустить прокладку газопровода "Северный поток 2" через датские воды.