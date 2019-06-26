Свобода: В Грузии отпустили задержанных участников митингов

В Тбилисский суд обратилась прокуратура с ходатайством об освобождении всех, кто был задержан во время митингов. Об этом сообщают грузинские СМИ. Так, решение выпустить на волю арестованных активистов и участников акций было принято вчера, 25 июня.
В рамках рассмотрения дела суд изменил срок пребывания за решеткой всех арестантов и сократила его. В результате более полусотни людей были немедленно освобождены из-под стражи.
Главным требованием тех, кто продолжал "волну" митингов стало освобождение всех, кого в тот период задержала полиция. Всего правоохранителями были задержаны 305 митингующих, более сотни отправили под арест.
Ранее сообщалось, что протесты под зданием грузинского правительства 20 июня переросли в столкновения с полицией. Из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль примерно 150 участников движений пострадали.
На данный момент в МВД Грузии ведутся следственные действия по фактам нарушений со стороны некоторых сотрудников силовых структур, которые разгоняли людей. Десяти полицейским уже приостановили служебные полномочия.