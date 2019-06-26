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Свобода: В Грузии отпустили задержанных участников митингов

Свобода: В Грузии отпустили задержанных участников митингов
14:54 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Грузии освободили 51 участника акций, которые проходили в Тбилиси 20 и 21 июня.

В Тбилисский суд обратилась прокуратура с ходатайством об освобождении всех, кто был задержан во время митингов. Об этом сообщают грузинские СМИ. Так, решение выпустить на волю арестованных активистов и участников акций было принято вчера, 25 июня.

В рамках рассмотрения дела суд изменил срок пребывания за решеткой всех арестантов и сократила его. В результате более полусотни людей были немедленно освобождены из-под стражи.

Главным требованием тех, кто продолжал "волну" митингов стало освобождение всех, кого в тот период задержала полиция. Всего правоохранителями были задержаны 305 митингующих, более сотни отправили под арест.

Прокуратура Грузии может арестовать одного из лидеров оппозиции

Ранее сообщалось, что протесты под зданием грузинского правительства 20 июня переросли в столкновения с полицией. Из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль примерно 150 участников движений пострадали.

На данный момент в МВД Грузии ведутся следственные действия по фактам нарушений со стороны некоторых сотрудников силовых структур, которые разгоняли людей. Десяти полицейским уже приостановили служебные полномочия.

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Протест, Прокуратура, Парламент, Грузия, Суд, Акции, Тбилиси, Арестованные.
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