Свобода: В Грузии отпустили задержанных участников митингов

Новости мира: В Грузии освободили 51 участника акций, которые проходили в Тбилиси 20 и 21 июня.

В Тбилисский суд обратилась прокуратура с ходатайством об освобождении всех, кто был задержан во время митингов. Об этом сообщают грузинские СМИ. Так, решение выпустить на волю арестованных активистов и участников акций было принято вчера, 25 июня.

В рамках рассмотрения дела суд изменил срок пребывания за решеткой всех арестантов и сократила его. В результате более полусотни людей были немедленно освобождены из-под стражи.

Главным требованием тех, кто продолжал "волну" митингов стало освобождение всех, кого в тот период задержала полиция. Всего правоохранителями были задержаны 305 митингующих, более сотни отправили под арест.

Ранее сообщалось, что протесты под зданием грузинского правительства 20 июня переросли в столкновения с полицией. Из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль примерно 150 участников движений пострадали.

На данный момент в МВД Грузии ведутся следственные действия по фактам нарушений со стороны некоторых сотрудников силовых структур, которые разгоняли людей. Десяти полицейским уже приостановили служебные полномочия.