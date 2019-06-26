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Прокуратура Грузии может арестовать одного из лидеров оппозиции

Прокуратура Грузии может арестовать одного из лидеров оппозиции
12:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Прокуратура Грузии обвинила депутата из партии "Единое национальное движение" Никанора Мелию в организации штурма парламента, которое произошло 20 июня.

Грузинская прокуратура обвинила Никанора Мелию из партии "Единое национальное движение" в организации штурма парламента 20 июня. Несколько тысяч человек собрались у здания парламента в Тбилиси, передает DW.

"Недовольство демонстрантов вызвало намерение грузинской прокуратуры арестовать одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелию. Главная прокуратура обвинила его в организации и участии в штурме парламента 20 июня и подала ходатайство о лишении Мелии депутатской неприкосновенности, чтобы поместить политика в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Тем временем премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил лидеров ЕНД в провоцировании штурма парламента.

"Мы увидели прямые призывы к штурму парламента", которые "принесли очень тяжелые последствия", - заявил Бахтадзе журналистам.

В свою очередь, оппозиционные депутаты покинули грузинский парламент в знак протеста против игнорирования правящей партией требований демонстрантов.

25 июня перед протестующими у здания парламента выступил экс-президент страны Георгий Маргвелашвили.

"Здесь на площади - правда и сила, здесь настоящее желание светлого будущего Грузии", - заявил бывший глава государства. По словам Маргвелашвили, стойкость в отстаивании своих требований "обязательно приведет к победе".

Как сообщалось, в столице Грузии Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Многих граждан Грузии возмутило это, потому что перед приездом в Тбилиси Гаврилов подтвердил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

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20 июня протесты переросли в столкновения протестующих с полицией. 21 июня через эти события в отставку подал спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе — удовлетворив одно из требований митингующих. Участники протестов также требуют отставки министра внутренних дел и назначении досрочных парламентских выборов.

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Грузия, Депутат, Единое национальное движение, Обвинение, Никанор Мелия, Штурм парламента грузии.
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