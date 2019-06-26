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Во Франции из-за аномальной жары уже умерли 3 человека

Во Франции из-за аномальной жары уже умерли 3 человека
16:01 Сегодня Телеграф

Новости мира: Во Франции из-за аномальной жары уже погибли три человека, они решили искупаться в море после пребывания на пляже в жару.

В Европе царит аномальная жара, которую вызвала горячая волна из пустыни Сахара. Во Франции умерло три человека после того, как решили искупаться в море после пребывания на пляже в жару. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Так, 70-летний мужчина умер от остановки сердца в понедельник на Марсельской площади, вблизи Монпелье. 62-летняя женщина и 75-летний мужчина погибли во вторник в том же регионе.

Синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с волной жары 2003 года, которая прокатилась примерно в тот же период года. Тогда погибли около 70 тысяч человек по всему континенту.

На этой неделе температура воздуха, как ожидается, повысится в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии.

Адская жара: во Франции прогнозируют аномальную погоду

Температура +39 градусов ожидается в центральной Франции. До пятницы она может подняться до уровня 45 градусов. Если это произойдет, то будет побит рекорд всех времен, установленный в 2003 году. Тогда температура составляла +44 градусов. В Британии ожидается, что температура достигнет +27 градусов. На выходных возможен максимум 31 градус.

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Циклон, Пустыня Сахара, Аномальная жара во Франции, Погибли 3 человека.
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