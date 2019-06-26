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Конституционный суд Молдовы подал в отставку в полном составе

Конституционный суд Молдовы подал в отставку в полном составе
16:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе после скандальных решений, которые привели к политическому кризису в стране.

Конституционный суд Молдовы подал в отставку. Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.

"В связи со сложившейся ситуацией после решения Венецианской комиссии Совета Европы Конституционный суд Молдовы объявляет о своей отставке в полном составе. Учреждения, назначающие членов Конституционного суда, будут уведомлены, что им предстоит назначить новых членов Конституционного суда", - говорится в сообщении ведомства в среду.

Отставка судей КС произошла после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Покинуть свои посты шестерых судей призывали президент страны Игорь Додон и премьер-министр республики Майя Санду, которые обвиняли их в обслуживании интересов контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Как уже сообщал "Интерфакс", ранее Конституционный суд Молдовы принял ряд спорных решений, которые привели к двоевластию и политическому кризису в Молдове.

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Венецианская комиссия признала шесть решений Конституционного суда Молдовы противоречащими законодательству. Конституционный суд отменил все свои спорные решения. Президент Молдавы и премьер-министр после этого неоднократно требовали отставки судей Конституционного суда.

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Отставка, Конституционный суд Молдовы, Полный состав, Политический кризис в Молдове.
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