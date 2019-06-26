Польша освободит молодежь от налогов на доходы

Новости мира: С целью сокращения масштабов трудовой миграции Совет министров Польши утвердил законопроект о нулевой налоговой ставке на доходы для лиц, моложе 26 лет.

Польское правительство утвердило законопроект, которым предлагается ввести нулевую ставку налога на доходы для граждан в возрасте до 26 лет.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий выразил надежду, что нулевая налоговая ставка поощрит молодежь оставаться работать в Польше, а не выезжать на работу в страны Западной Европы.

По расчетам правительства, с 2004 года, когда страна вступила в ЕС, из Польши выехало около 1,5 миллиона человек.

Моравецкий также надеется, что эта инициатива поощрит эмигрантов вернуться на родину.