Польский политик сделал провокационное заявление об Украине

Новости Украины: Польский политик Михал Колодзейчак назвал Украину наибольшей угрозой для Польши из-за значительного наплыва украинских трудовых мигрантов.

Основатель новой польской партии "Правда" Михал Колодзейчак (Michał Kołodziejczak) считает Украину наибольшей угрозой для Польши. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на "Gazeta Polska Codziennie", передает УНН.

По мнению Колодзейчака надо сделать все, чтобы остановить наплыв работников из Украины. Их должны заменить поляки, которые будут возвращаться из Западной Европы. В противном случае, по его словам, в польских городах появятся районы украинцев и "через мгновение мы себе не поможем".

Сообщается, что Колодзейчак также считает необходимым возобновить диалог с Россией и выступает против присутствия в Польше войск США. Как он сказал, "не может быть так, что мы становимся на колени перед Украиной, а к России не обращаемся". Согласно сообщению, лидер новосозданной партии уже в первых интервью заявил, что не заплатил бы за присутствие американских солдат в Польше. Военные силы США он назвал "оккупационными".

Как отмечается, до сих пор Колодзейчак прославился протестами фермеров, а теперь хочет штурмом пройти в Сейм.