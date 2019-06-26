Пейчинович-Бурич избрана главой Совета Европы

Новости мира: Генеральным секретарем Совета Европы была избрана представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Хорватка Мария Пейчинович-Бурич избрана генеральным секретарем Совета Европы в первом раунде.

Она победила в бельгийца Дидье Рейндерса, которого считали фаворитом этих выборов.

За представительницу Хорватии проголосовало 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов (на один голос превышает необходимый минимум). Рейндерса поддержало 105 депутатов.

Одной из причин избрания представительницы Хорватии, главы МИД и вице-премьера этой страны, стало желание членов ПАСЕ во второй раз в истории выбрать женщину руководителем Совета Европы. Также в ее пользу активно агитировали представители восточноевропейских государств.

Как известно, украинская делегация не участвовала в голосовании в знак протеста против решений ПАСЕ о возобновлении участия РФ.