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Финляндия объявила ключевой приоритет на время председательства в ЕС

Финляндия объявила ключевой приоритет на время председательства в ЕС
05:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира: Финляндия объявила климатическую политику приоритетом председательства в ЕС.

Приоритетом Финляндии во время председательства в Европейском Союзе станут вопросы климатической политики.

Как заявил в среду, 26 июня, финский премьер-министр Антти Ринне, главной задачей, которую будет решать Финляндия во время своего председательства в ЕС, станет прекращение в Европе к 2050 году загрязнения атмосферы выбросами парниковых газов.Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Во время выступления в парламенте страны Ринне отметил, что время климатической политики в стиле "да, но" прошло.

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Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе, странам Евросоюза не удалось прийти к согласию относительно установления крайнего срока отказа от парниковых выбросов в основном из-за сопротивления Польши, Венгрии и Чехии.

Финляндия с 1 июля принимает председательство в ЕС в Румынии.

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Все по теме:

ЕС, Экология, Финляндия, Изменения Климата, Антти Ринне.
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