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Facebook будет передавать французским судам данные о разжигающих ненависть пользователях

Facebook будет передавать французским судам данные о разжигающих ненависть пользователях
07:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Facebook будет передавать данные пользователей, которые разжигают ненависть.

Социальная сеть Facebook согласилась передавать французским судам информацию о пользователях, размещающих на страницах социальной сети призывы к разжиганию ненависти. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на государственного секретаря при премьер-министре Франции по вопросам цифровых технологий Седрика О, передает УНН.

"Это очень важная новость, которая означает, что судебные разбирательства (по делам о призывах к ненависти) будут идти в нормальном режиме. Особенно стоит отметить, что Facebook делает это только для Франции", — заявил О. По информации агентства, представители сети отказались от комментариев.

Решение принято руководством социальной сети после длительных консультаций и нескольких встреч президента Франции Эммануэля Макрона с основателем Facebook Марка Цукерберга. Последняя такая встреча состоялась 10 мая.

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Ранее социальная сеть воздерживалась от передачи данных пользователей, так как ее руководство опасалось злоупотреблений со стороны правоохранительных органов разных стран.

В начале мая Цукерберг заявил, что Facebook замечает 65% записей со смыслом, разжигает ненависть еще до получения жалоб. Он выразил уверенность в том, что компания не должна самостоятельно принимать решения в случаях, когда речь идет о потенциально вредоносный контент, который при этом не запрещен законом.

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Франция, Facebook, Язык ненависти.
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