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Меркель вновь стало плохо, но она не будет отменять поездку на саммит G20

Меркель вновь стало плохо, но она не будет отменять поездку на саммит G20
11:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Канцлер Германии Ангела Меркель , которой 26 июня на официальном мероприятии вновь стало плохо, не будет отменять свою поездку на саммит G20 в Осаке.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая в четверг вновь почувствовала себя плохо на официальном мероприятии, не собирается отменять поездку на саммит G20 в Осаке, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы ведомства федерального канцлера.

"Все мероприятия состоятся по плану", - сказал собеседник агентства, добавив, что канцлер "чувствует себя хорошо".

Утром в 8:30 в берлинской резиденции президента ФРГ дворце Бельвю было назначено официальное вступление в должность нового министра юстиции - им стала представительница социал-демократической партии Германии Кристине Ламбрехт.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер начал речь, ее транслировали федеральные каналы. Рядом со Штайнмайером стояла Меркель, которую внезапно стала бить крупная дрожь - так, как это было во время официальной части визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского.

Дрожала и покачивалась: Меркель выглядела нездоровой на встрече с Зеленским

Канцлер попыталась взять себя в руки в буквальном смысле - вместо знаменитого жеста "руки домиком" собравшиеся увидели руки канцлера, скрещенные перед собой. От стакана воды, который ей предложили, политик отказалась. По словам фотографа агентства dpa, которого цитируют местные СМИ, после мероприятия канцлер почувствовала себя лучше.

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Ангела Меркель, Состояние здоровья, Стало плохо, Поедет в Осаку, Поедет на саммит G20.
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